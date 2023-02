La Regione Campania è tra i territori protagonisti a Casa Sanremo 2023. La partnership istituzionale nasce dalla volontà di promuovere lo straordinario patrimonio artistico e la cultura musicale della regione nell'ambito della prestigiosa vetrina che da sempre il Festival della Canzone italiana rappresenta a livello nazionale ed internazionale. L’iniziativa della Regione è stata attuata da Scabec, Società Campana Beni Culturali da sempre impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio culturale campano con progetti quali Un’Estate da Re, campania>artecard e, non ultimo, il Premio Carosone. Mercoledì 8 febbraio, alle ore 17, presso lo Studio Lounge di Casa Sanremo e in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale di Casa Sanremo, si terrà la conferenza stampa “Campania Divina, arte e cultura musicale”. Interverranno, tra gli altri, il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre e alcuni degli artisti campani protagonisti della 73° edizione del Festival di Sanremo. Per tutta la durata della kermesse, inoltre, video promozionali dedicati al patrimonio artistico culturale della Regione Campania animeranno gli spazi di Casa Sanremo e la Sala Stampa “Vittorio De Scalzi” allestita presso il Cinema Centrale di Sanremo.