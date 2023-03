Tragedia al Senato trovato morto Bruno Astorre

Gli ultimi pensieri, sui social, li aveva dedicati al presidente Sergio Mattarella per la "grande lezione di umanità" data dal capo dello Stato davanti alle bare dei migranti a Cutro, e tre giorni prima per la scomparsa improvvisa del consigliere di un municipio romano Enrico Gandolfi, scrivendo solo "mi colpisce da vicino, e mi lascia incredulo". Poi, all'improvviso, su Bruno Astorre è calato il silenzio. Il senatore del Pd è stato trovato morto verso le 12.30 nella chiostra interna di Palazzo Cenci, dimora del '500 a due passi da Palazzo Madama che ospita gli uffici di alcuni senatori. Quello di Astorre, che avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana, era al quarto piano.

Una morte che ha sconvolto il Senato (è il secondo caso nella sua storia) e il mondo della politica trasversalmente e su cui, per le modalità, sta indagando la procura di Roma. Atto dovuto e con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Un fatto che ha spinto molti senatori a parlarne apertamente sui social, come il leghista Claudio Borghi o Matteo Renzi che lo definisce "un professionista della politica" ma con un rammarico: "Mi spiace non aver capito prima della tragedia". Un cordoglio assolutamente bipartisan. A ricordarlo anche la premier Giorgia Meloni, "profondamente turbata dalla notizia" per "un avversario appassionato e leale, una persona perbene". E perfino da un avversario politico storico come Francesco Storace: "Siamo stati amici anche se da sponde opposte, ma a uno come te non si poteva non volere bene. Addio 'compagno'". Dolore anche al Nazareno: "Siamo sconvolti e profondamente addolorati", ha detto la segretaria Elly Schlein.

Al suo terzo mandato di parlamentare, dal 2018 Astorre guidava il Pd del Lazio. Proprio il legame con il territorio e le province era il filo rosso che ha segnato di più la sua vita e attività politica. Spesso si racconta che ai colleghi di partito dicesse: "Tenetevi Roma e lasciatemi le province". Una passione, quella per la politica e il territorio, lunga 30 anni. Dopo la laurea in economia col massimo dei voti, Astorre si avvicina alla Dc e a 32 anni viene eletto consigliere comunale a Colonna, nei Castelli romani. Abitava a Frascati insieme alla moglie sposata nel 2021, Francesca Sbardella che di Frascati è sindaca. Precedentemente, una compagna da cui ha avuto un figlio. Tra i primi a correre a Palazzo Cenci, c'è Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio e amico fraterno del senatore che aveva pure celebrato il suo matrimonio. Con lui e altri amici Astorre doveva andare a pranzo poco dopo. Alle 9 era stato ospite della rassegna stampa per un quotidiano locale e nella diretta You tube si vede mentre commenta le notizie e parla, soddisfatto, dell'elezione di Elly Schlein alla guida del Nazareno. Poi, il passaggio al Senato. Secondo le persone a lui più vicine, non aveva alcun impegno a Palazzo Madama oggi. Una deviazione insomma.

Giusto il tempo di salire al suo ufficio, pare avesse detto a qualche amico sentito poco prima al telefono. Fino alla tragedia. A trovare il corpo e dare l'allarme è stato un infermiere dell'ambulatorio del Senato che affaccia sul cortile di Palazzo Cenci. Incredulità e sgomento a Palazzo Madama, a cominciare dal presidente Ignazio La Russa che in quel momento era in volo per Israele, meta della visita in programma fino a lunedì. "Una notizia terribile", il suo commento appena atterrato a Tel Aviv. Poi massima collaborazione con il pm che sta seguendo il capo e che ha poi fatto un sopralluogo nel palazzo. Arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi. Davanti al portone chiuso per ore, e presidiato dai carabinieri, tanti amici e colleghi. Molti gli occhi rossi, gli abbracci e le lacrime a stento trattenuti. Tra i primi arrivati lì l'ex segretario Dem, Nicola Zingaretti rimasto a lungo nel palazzo vicino alla moglie. Prima che la polizia mortuaria portasse via il corpo verso il policlinico Gemelli, sono arrivati anche la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi e i senatori questori Gaetano Nastri e Antonio De Poli. La camera ardente dovrebbe esserci la prossima settimana, il Pd ha chiesto che sia allestita al Senato.