Il Comune di Castel San Giorgio celebra la Giornata Internazionale della Donna con un doppio appuntamento.

Stamane in villa Calvanese la piantumazione di un albero di Mimosa, sabato mattina al Comune un convegno sul tema :"Donne, Diritti, Difesa".

L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, a Castel San Giorgio, prima città dell'Agro ad eleggere un sindaco donna e con una giunta quasi tutta al femminile,assume un significato ancora più importante. “Innanzitutto non è una festa-afferma il primo cittadino Paola Lanzara - bensì una giornata di riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile, sulla tanta strada che abbiamo fatto ma anche su quella che rimane da fare.

Perché le donne per i loro diritti lottano tutti i giorni e non solo l’otto marzo.

Tuttavia occorre che la Resistenza continui, perché basterà una crisi politica, economica, sociale o religiosa per mettere in discussione i diritti basilari delle donne, in Italia come nel resto del Mondo. Questi diritti,-continua la Lanzara- checchè se ne possa dire, non sono mai acquisiti e consolidati a prescindere, per questo tutti i giorni, compreso l'8 marzo, occorre tenere accesi i riflettori sulle donne.

Insieme alla mia squadra di donne generose, capaci, intelligenti ed a servizio della nostra comunità, vogliamo augurare a tutte le donne di Castel San Giorgio e non solo una giornata di impegno, di riflessione ma anche di consapevolezza, affinchè ognuna, nel proprio lavoro, in famiglia ed in qualunque contesto si trovi ad agire, sia consapevole del proprio ruolo e del proprio grande valore e non si lasci sopraffare dalle difficoltà.

Insieme al vice sindaco Giustina Galluzzo, agli assessori Antonia Alfano e Antonia Salvati e alle consigliere Adriana Carratù e Gilda Tranzillo, vogliamo

lanciare un appello a tutte le donne,-aggiunge ancora Paola Lanzara - affinchè ogni giorno possano essere fiere ed orgogliose di se stesse per dare sempre il massimo in tutto ciò che fanno:in famiglia, nei luoghi di lavoro, nello studio come anche nei momenti di svago.

La nostra vicinanza va a anche a tutte le donne che in questo momento, in tante aree del mondo, non godono dei nostri stessi diritti. Alle donne che subiscono soprusi e violenze di ogni genere diciamo CORAGGIO e soprattutto non abbiate paura di denunciare”-conclude Paola Lanzara.

Gli appuntamenti

Questa mattina alle 10.30 in Villa Calvanese è stato messo a dimora un albero di Mimosa a ricordo perenne della giornata di celebrazioni.

«Un grazie a Daniela Langella che ha voluto donare l'albero alla nostra comunità - ha detto il sindaco Paola Lanzara - la mimosa è il fiore simbolo di forza e femminilità, sarà l’occasione per offrire a quanti verranno nei giardini della nostra splendida villa,di riflettere sempre sulla figura della donna sia come generatrice di vita che nel suo ruolo essenziale nell’ambito sociale e familiare, per ricordare le sue conquiste sociali, economiche e politiche ma anche le tante discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo».

Sabato 11 marzo alle ore 10.30 in aula consiliare, si terrà il

Convegno sul tema: Donne - Diritti - Difesa.

Ne discuteranno il sindaco Paola Lanzara, il vice sindaco Giustina Galluzzo, gli assessori Antonia Alfano e Antonia Salvati, le consigliere Gilda Tranzillo e Adriana Carratù, il neo presidente dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore avv. Laura De Nicola, il presidente della Camera Civile avv. Veronica Avella nella duplice veste di assessore alle Pari Opportunità del Comune di Nocera Superiore, l'avv. Carmela Zuottolo, sindaco di San Marzano sul Sarno, Anna Petrone, consigliera di Parità della Provincia di Salerno.

L'incontro sarà moderato dal giornalista Salvatore De Napoli.