Parte il "Villaggio della prevenzione", due giorni tra convegni, laboratori e attività di screening

Parte Il VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE, la due giorni – 27 e 28 maggio 2023 – che avrà luogo nella Villa Comunale di via Matteotti (parte integrante del percorso paesaggistico e archeologico della città) e nella Sala Consiliare di Nocera Superiore, dall’organizzazione dell’ASL Salerno-Dipartimento di prevenzione UOSD Promozione della salute e AILMAG-Associazione italiana lotta al melanoma “Amici di Gabriella Pomposelli”. Madrina dell’inaugurazione, prevista per le 9:30 del 27 maggio, sarà l’attrice e artista “made in sud” Maria Bolignano. L’iniziativa prevede una serie di screening fondamentali per la prevenzione della salute e gode dei patrocini istituzionali di: Regione Campania, #Mivogliobene, Comune Di Nocera Superiore, Comune Di Nocera Inferiore, Comune Di Roccapiemonte, Comune Di Castel San Giorgio, Comune Di Pagani, Comune Di Mercato San Severino, Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Di Dio Ruggi D’Aragona - Scuola Medica Salernitana, Imi Intergruppo Melanoma Italiano, Associazione Medici Cattolici Italiani Regione Campania, Adoi. Il progetto vede l’apporto operativo di molteplici associazioni e realtà del territorio: Confindustria Salerno, Legambiente, Universo Humanitas, A.N.D.O.S. Comitato Agro Nocerino Sarnese, AVIS Nocera, Ail Salerno, Gruppo Scout Agesci-Nocera Superiore 1, Slow Food Condotta Agro Nocerino Sarnese APS, Confagricoltura Salerno, associazione Montagna Amica, ARCI UISP Antonello Simeon APS, ViaggioDANZA ASD, Protezione Civile NOI CON VOI Nocera Inferiore, Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Nocera Superiore, ANDI. L’Humanitas si occuperà della logistica, con servizi integrati di trasporti e accoglienza.

Convegni, momenti educativi e prevenzione

Tanti i settori del Villaggio: convegni formativi e informativi di carattere medico e scientifico; momenti educativi di prevenzione attraverso “la corretta alimentazione”; promozione dello sport e dell’attività fisica quali strumenti di prevenzione di patologie metaboliche e posturali. Il settore screening gratuiti sarà gestito e coordinato dall’ASL per la prevenzione di malattie oncologiche, come il melanoma.

IL VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE (27-28 maggio) parte con il convegno “La prevenzione-Agricoltura, Ambiente, Cibo È Salute” (Asl) e una serie di talk-tavole rotonde: “Testimonianze: il percorso per la vita medico-paziente”, “Biblioterapia: gestire lo stress con la lettura” (in occasione di questa tavola rotonda, verrà consegnata la Casetta del Libro al Comune di Nocera Superiore), “danzaèSALUTE: per un benessere psico-fisico”.

Protagonisti de Il Villaggio della Prevenzione saranno gli screening organizzati e gestiti dall’Asl e che vedranno la partecipazione di esperti e professionisti del settore sanitario, un importante intervento di prevenzione sanitaria che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di patologie. Gli screening gratuiti con registrazione in loco saranno: ginecologico (pap test), colon-retto, dermatologico, posturale, oculistico, odontoiatrico e visite senologiche.

Non mancheranno momenti laboratoriali, informativi, pedagogici e ludici organizzati da AILMAG per sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani. Così nascono le diverse iniziative per il settore “Giochi educativi”: la campagna “Enjoy Sun-proteggi la tua pelle”, che vuole promuovere la corretta esposizione al sole. Portavoce d’eccezione è Mark La sentinella, questo il nome del supereroe, che “riuscirà a salvare almeno una vita in PIÙ, diffondendo corretta informazione in tema di prevenzione contro il melanoma”. Una sentinella cartoonizzata che saprà coinvolgere con la sua simpatia anche i più piccoli lasciando regole semplici ma utili. Poi, il format 1VoltaEccomeSiGiocava! rivolto agli studenti della scuola primaria, dove si ripescano dalla memoria i giochi dell’infanzia d’un tempo e con l’aiuto dei genitori si cercherà di insegnarli ai bambini facendo loro vivere un divertimento diverso dal quotidiano, allo scopo di stimolare l’inventiva, la curiosità, la manualità, l’ingegno, nell’era della tecnologia e dei giochi elettronici, della sedentarietà dettata dallo schermo di un computer. Prevista la partecipazione di centinaia di bambini coinvolti attraverso le istituzioni scolastiche.

Per il settore “Lab educazione alimentare”, l’evento PiùSaluteÈPiùGusto, format di sensibilizzazione (con lo showcase degli alunni dell’ISS “Domenico Rea” di Nocera Inferiore), per avvicinare le persone alla prevenzione attraverso un cibo salutare, alternando speech scientifici, food show di colture autoctone e momenti conviviali solidali, diffusione di pratiche di riciclo alimentare per evitare gli sprechi. Sarà allestito il progetto “Con le mani nella terra” a cura di Confagricoltura Salerno e uno spazio espositivo di prodotti del nostro territorio a cura di Slowfood per far conoscere l’origine di quelle colture e di quei prodotti che corrono il rischio di essere dimenticati e di uscire dalle abitudini alimentari.

Eventi spettacolari

Le giornate saranno arricchite da eventi spettacolari per il settore “Spettacolo in movimento”: andrà in scena “Momenti diffusi dell’arte della danza”. Saranno presenti Strutture Sportive della Rete Territoriale AFA per la Salute dell’ASL Salerno che si esibiranno in orario pomeridiano dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Grazie alla collaborazione con AIL SALERNO, il sabato mattina, alle ore 10 partirà il progetto “FITWALKING per stare bene – Camminata sportiva” che promuove il movimento per prevenire e affrontare una malattia oncologica, mentre la domenica mattina ore 10 partirà SE CAMMINO VIVO, passeggiata naturalistica che promuove il movimento per prevenire e affrontare una malattia oncologica in collaborazione con Montagna Amica

Infine, una rassegna fotografica dal titolo “Uno scatto per la vita” darà estro all’arte fotografica professionale e amatoriale con uno spazio espositivo dedicato.