Ravello. Viabilità, provvedimento di dissequestro di via Fiume

E’ stato notificato questa mattina al sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, il provvedimento di dissequestro del tratto di strada di via Fiume, nota come via Valle del Dragone, teatro del terribile incidente stradale dell'8 maggio scorso. "Dopo la mia nota del 12 maggio, che rappresentava la grave situazione di disagio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità per i cittadini residenti in quella strada, nell’incontro avuto in Procura, con i magistrati che seguono le indagini, mi è stato comunicato il provvedimento - spiega il sindaco Vuilleumier - Non altrettanto brevi, purtroppo, saranno i tempi di dissequestro del tratto di strada stradale ex 373. Già nella giornata di ieri ho chiesto al presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, di convocare un tavolo tecnico con la Sita e con il Comune di Scala, per trovare soluzioni transitorie che riducano i disagi delle comunità di Ravello e di Scala, rimaste prive di servizi pubblici di collegamento con la strada costiera”.