Alluvione Emilia Romagna: la solidarietà di Confesercenti Salerno

Nelle ore immediatamente dopo i tragici eventi causati dal maltempo in Emilia Romagna, la rete Confesercenti, in primis quella Emiliana, ha attivato un fondo dedicato per le donazioni al fine di far ripartire nel più breve tempo possibile territori ed imprese. Confesercenti Campania non è nuova ad iniziative di solidarietà e di supporto territoriale, in tal senso ricordiamo l'impegno della rete regionale per la "frana" di Ischia e l'impegno istituzionale per facilitare le fasi di ripartenza soprattutto in ambito turistico. Anche la nostra Confesercenti ha aderito all'iniziativa, dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, abbiamo donato mille euro agli Amici dell'Emilia Romagna, un piccolo gesto certamente, che unitamente agli altri siamo certi favorirà una rapida ripartenza di imprese e territori duramente colpiti dalla recente ondata di maltempo. Speriamo, prosegue il Presidente Esposito, che si capisca definitivamente che le grandi criticità italiane come il rischio idrogeologico e l'erosione costiera devono poter occupare i primissimi posti nelle agende degli interventi risolutivi a favore delle comunità italiane. Risultano essere sempre troppi i disastri e le criticità che si vanno ad affrontare puntualmente e più volte in un anno, legate ai cambiamenti climatici in corso per i quali molti ancora ne ignorano le conseguenze, bisogna necessariamente alzare l'asticella della prevenzione e facilitare con controlli rigidi ma senza eccessi di burocrazia i doverosi interventi di mitigazione del rischio che molte comunità italiane attendono ormai da anni.