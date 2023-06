"Le principali novità del decreto e Ddl lavoro", il convegno al Comune di Sarno

Il Sindaco, l’Assessorato all’Area legale e l’Amministrazione comunale hanno deciso di organizzare un convegno giuridico dedicato all’approfondimento del “Decreto e del DDL Lavoro” il quale introduce diverse novità anche applicative nella materia del Diritto del lavoro, che si svolgerà il giorno 22 Giugno 2023, alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sarno, sita in Piazza IV Novembre.

Il Moderatore del Convegno sarà l’Avv. Italo Meoli del Foro di Nocera Inferiore – Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione per l’impegno profuso.

Gli illustri relatori sono la Prof.ssa Valeria Nuzzo Ordinario di Diritto del Lavoro – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che relazionerà sulla “disciplina del contratto a termine alla luce delle novità giurisprudenziali e normative”, l’Avv. Paolo Patrizio, Direttore Scientifico Locale della Rivista telematica “Il Giuslavorista.it” Giuffrè, Editorialista del Sole 24 Ore che relazionerà sul seguente argomento: “Dimissioni per fatti concludenti: lo stato dell’arte e la soluzione preannunciata nel DDL Lavoro” ed il Dott. Marco Torrecuso, Consulente del Lavoro – HR Payroll Administration Manager che esporrà i seguenti argomenti:

“Semplificazione degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro”; “Novità in materia fiscale e nuovi incentivi ed agevolazioni per le assunzioni”; “Le modifiche delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali“; Assegno di inclusione.”

Il Convegno è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per tre crediti formativi.

Gli Avvocati potranno iscriversi a mezzo mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Al termine del Convegno saranno rilasciati i certificati frequenza