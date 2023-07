Nocera Inferiore. Emergenza caldo: tre numeri per chiedere aiuto

Emergenza caldo, numeri speciali per richiesta di aiuto. Il Sindaco Paolo De Maio ha disposto l’attivazione di numeri speciali a cui i cittadini possono riferirsi in caso di malori o di richiesta di aiuto per le ondate di calore, accertate dai bollettini del Ministero per la Salute dal Centro Funzionale multirischio-area meteorologica della Regione Campania. Si avvisano, in particolare, gli anziani e le persone fragili che per richieste di aiuto socio-assistenziale, in caso di emergenza o eventuale necessità legate al caldo eccessivo, è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: Centro sociale di via Loria, cell. 3405091524; Segretariato sociale – Politiche Sociali, tel. 0813235484; Polizia Municipale, tel. 0813235459