Le vie della ceramica. Il nuovo progetto di Vietri sul Mare che unisce cultura e turismo.CNA Salerno e Aicc insieme al Comune di Vietri per formare 14 esperti delle vie della ceramica. Lezioni tenute da esperti del settore in ogni città. Collega in un unitario percorso Vietri sul Mare alle altre sei città di antica tradizione artistica collocate nel territorio campano il progetto di formazione, sviluppo culturale e turistico “Le vie della Ceramica". CNA Salerno e Aicc insieme al Comune di Vietri formeranno, attraverso lezioni tenute da esperti del settore con tappe itineranti nelle sette città della Ceramica, 14 esperti delle vie della ceramica. Il Comune di Vietri sul Mare ha concorso e vinto, in partnership con CNA Salerno, l' Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei musei e delle raccolte museali di enti locali e d’interesse locale – esercizio finanziario 2023” pubblicato dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania, guidato da Lucia Fortini. " Un'altra opportunità che ha saputo cogliere il nostro Comune e che mostra quanto Vietri sul Mare sia il baricentro della cultura legata alla ceramica che riesce a mettere in rete il suo sapere creando sinergie a livello regionale" ha affermato il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. Dello stesso avviso l'assessore comunale alla ceramica, Daniele Benincasa: “ Teniamo molto a questo progetto sia perché dimostra l'apertura di Vietri agli altri territori della ceramica ma anche perché si concentra sul binomio cultura e turismo". Vietri quindi come capitale di questo progetto pilota che unisce le peculiarità artistiche della Campania a delle opportunità di formazione e di marketing territoriale. L’obiettivo è quello di offrire una proposta formativa che ricalchi le “vie della ceramica” della Regione Campania e metta in rete, in chiave culturale e turistica le città della ceramica quali Vietri sul Mare, Napoli, Calitri, Ariano Irpino, San Lorenzello, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita, espressione unica a livello nazionale. Le lezioni si terranno in ogni città della ceramica e saranno raccontate attraverso un lavoro multimediale curato da CNA Salerno e Studio Cerzosimo. Il corpo docenti è formato da esperti del mondo della ceramica campana. La sessione di Capodimonte è stata affidata a Valter Luca De Bartolomeis direttore Istituto Caselli ed ITS Made, per Vietri sul Mare si avvicenderanno l'esperto Vito Pinto ed il Maestro Ceramista Franco Raimondi, per Cava de' Tirreni, Giuseppe Cicalese che interverrà dal Centro di Artigianato Digitale, per Cerreto Sannita e San Lorenzello le docenze sono state affidate al Prof. Giuseppe Zoschg, Conservatore del Museo della ceramica di Cerreto Sannita mentre per la citta' della ceramica di Ariano Irpino, le ore di docenza saranno tenute dal conterraneo Antonio Nello Valentino, professore associato dell' Accademia di Belle Arti di Napoli e docente Scuola di Ceramica Vietrese. "Un parterre di numeri uno che abbiamo fortemente voluto per continuare il nostro impegno nei confronti del mondo della ceramica- ha dichiarato il Presidente della CNA Salerno, Lucio Ronca, da sempre impegnato nei percorsi formativi legati alla Ceramica- come CNA l'impegno è costante in tutti i settori dell'artigianato ma la ceramica crea legami strategici per il territorio, l'occupazione e la cultura in generale". Per Lucio Rubano, vice presidente nazionale dell'associazione italiana città della ceramica il progetto rappresenta la prima azione concreta per la realizzazione del " Distretto della Ceramica" dopo il protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno dalle sette Città di antica tradizione ceramica." Formulo i miei complimenti al sindaco di Vietri sul Mare e alla CNA di Salerno guidata da Lucio Ronca per questa proposta progettuale e per il fattivo coinvolgimento di Aicc". Il segretario di CNA Salerno, Simona Paolillo che sta coordinando il progetto in sinergia con Rubano di Aicc, fa sapere che sul sito del comune di Vietri sul Mare è stato già pubblicato l'elenco delle persone ammesse al corso di formazione che comincerà a settembre e che anche questa sarà un importante occasione di crescita per tutti i soggetti coinvolti .