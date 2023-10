Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per "venti localmente forti dai quadranti meridionali con raffiche e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate".

L'allerta per vento forte e mare agitato entra in vigore domani, venerdì 20 ottobre alle ore 6 del mattino e termina alla stessa ora di sabato 21 ottobre.

Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attuare le misure previste dai piani di protezione civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (comprese le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori) e del moto ondoso.

In considerazione di un possibile peggioramento del quadro meteo prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale.