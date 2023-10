L' Amendola di Sarno aderisce alla campagna di Legambiente per l' educazione ambientale.

L' Istituto Giovanni Amendola di Sarno ha aderito alla campagna di Legambiente Campania "Puliamoilmondo", organizzando la pulizia del parco urbano adiacente il Rio Palazzo in via Roma con la guida dei docenti: Franca Serino, Cioffi Rosa, Esposito Anella.

La pulizia del luogo ad opera degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria del plesso di via Ticino e della classe 1 E della scuola secondaria di primo grado è stata preceduta da una lezione propedeutica in classe sulla importanza della raccolta differenziata e sulla vita dei rifiuti. Le classi sono state coinvolte in laboratori sul riciclo creativo.

Hanno partecipato e collaborato all' iniziativa:

- il Comune di Sarno nella persona del vice sindaco Eutilia Viscardi e dell' assessore all' istruzione Gianpaolo Salvato;

- Emilia Buonaiuto referente servizio ecologia e Sarim ambiente;

- il comando dei vigili urbani di Sarno;

- Aniello Lenza per la protezione civile dei Sarrasti;

- il circolo regionale di Legambiente.

- il Dipartimento di Sostegno dell' Istituto Amendola;

- i Genitori,

- i Sign.ri P. Pellegrino e G. Calabrese , Responsabili Agro Forestale Italiano Sarno

- l' azienda Sarim Ambiente