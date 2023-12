Calcio balilla, il salernitano Luca Marrazzo è campione italiano, la Campania sbanca agli assoluti di Castel Raimondo.

Si e concluso un bellissimo weekend del campionato assoluto di calcio balilla giocato all'insegna del sano agonismo e della sportività

Luca Marrazzo giovane paganese tesserato della Asd salerno calcio balilla e campione assoluto d'Italia 2023.

Soddisfazione del delegato Figest Licb Sirica Francesco, il quale si congratula per i risultati sportivi raggiunti dal Marrazzo che da anni si allena duramente, e riferisce che anche altri atleti della Campania si sono posizionati sui gradini dei podi delle varie specialità di gioco del calcio balilla:

Luigi rosica ( Asd Licb Napoli calcio balilla)

Citarella Alfredo ( Asd salerno calcio balilla) campione singolo semi pro,

Pizzuti Alfredo ( Asd salerno calcio balilla)

Aniello Fasulo ( Asd salerno calcio balilla) campione doppio veterani,

De rosa Raffaele ( Asd sport Dart calcio balilla )

La Asd Licb Campania calcio balilla sforna da anni campioni del settore calcio balilla, numerose le Asd affiliate alla Figest.

Per entrare nel vivo della competizione e diventare campione dello sport del calcio balilla scrivi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure lascia un messaggio a 3888526058 e sarai indirizzato alla più vicina associazione sportiva per iniziare a praticare questo sport.