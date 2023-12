Cava de'Tirreni. Piano di Zona S2: Quarto incontro di formazione I minori e le responsabilità genitoriali

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che oggi si è svolto il quarto incontro -tenuto nell'Aula consiliare del comune di Cava de'Tirreni- del Corso di formazione “I minori e le responsabilità genitoriali, promosso ed organizzato dalle cooperative La Città della luna e Delfino, che hanno in gestione il Centro servizi per la famiglia del Piano di Zona S2.

Relatore il dott Paolo Landi, Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore e Supervisore Servizi La Città della Luna, sul tema: Come integrare gli interventi scolastici con Servizi sociali territoriali.

Partner dell'iniziativa, oltre al Piano di Zona S2, anche l'agenzia di lavoro e formazione Mestieri Campania di Salerno.

Oggi- ha spiegato il dott. Paolo Landi, alla platea di assistenti sociali che partecipa al corso di formazione- siamo al cospetto di genitori sempre più attenti e maggiormente consapevoli. Questo comporta una attesa più alta dalla scuola con la conseguente richiesta di richiesta di professionisti che possano rispondere a questo tipo di bisogni.

La discussione è stata incentrata soprattutto sulla carenza di risorse umane allinterno dei servizi territoriali e del rapporto di questi con il mondo della scuola che rappresenta un osservatorio privilegiato per evidenziare il disagio.

Dispersione scolastica, disabilità, sostegno piscologico, integrazione, conflittualità dei genitori, alcuni dei temi trattati.

Allincontro formativo di oggi ha preso parte anche la Dirigente scolastica Filomena Adinolfi dellIstituto comprensivo Carducci-Trezza.

La sinergia tra istituzioni ha sottolineato la Dirigente scolastica Adinolfi- è fondamentale perchè nessuno sconfessi l’altro. Si finisce infatti per non dare certezze alle famiglie e generare conflittualità che crea confusione”

Molto significativo è risultato il confronto-testimonianza dei partecipanti al corso con un operatore della scuola con esperienza, nellambito della rete: scuola-servizi sociali-famiglia.

“La famiglia deve capire che siamo dalla loro parte ha evidenziato la dirigente-ma anche i genitori sono chiamati a svolgere i loro compiti assumendo la loro quota di responsabilità. senza delegare alla scuola. Da parte nostra è importante saper leggere i segnali iniziali di un disagio prima che la problematica diventi conclamata.”

Questo il calendario dei prossimi due incontri che si terranno presso lAula consiliare del comune di Cava deTirreni dalle ore 9:00-14:00:

5° incontro: 16 gennaio 2024 ore

Dott.ssa Carmen D'Aletta, Psicologa, esperta in psicologia delle migrazioni

Servizi sociali territoriali inclusione delle famiglie e minori migranti;

6° incontro: 8 febbraio 2024

Dott.ssa Melania Voccia, sociologa e pedagogista clinica

La Relazione efficace tra le famiglie multi-problematiche e gli operatori della presa in carico dalla relazione genitori e assistente sociale, alla relazione educatori-famiglie. L'assertività efficace come rendere efficaci le scelte.

Corso accreditato all'Ordine degli Assistenti Sociali nr 24 crediti formativi assegnati per la partecipazione, per informazioni. 3471830313.