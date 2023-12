Continua la crescita della fibra ottica: perché ha sempre più successo

Ogni giorno usiamo internet per le operazioni più semplici: dall’acquisto di un biglietto del cinema alla possibilità di prenotare il ritiro della spesa alimentare, dalle attività di home banking allo shopping. Ma sono altrettanto numerose le persone che cercano di utilizzare la propria connessione domestica lavorando da remoto come freelance o dipendenti: lo smart working, infatti, continua a registrare numeri da record.

Le statistiche non sono incoraggianti solo per chi decide di essere operativo da casa ma anche per quanto riguarda gli abbonamenti in fibra ottica. Non tutte le zone sono perfettamente coperte ma molte sono le persone che scelgono questo passaggio per poter avere una connessione più prestante.

Come capire le prestazioni della propria linea e valutare le opzioni migliori? Una buona opzione è valutare lo stato della propria linea: per farlo è possibile utilizzare uno speed test affidabile che evidenzi in pochi secondi la velocità di upload e quella di download e poi, con un sistema di verifica copertura di zona si possono valutare le offerte migliori per poter ottenere la copertura più competitiva per quanto riguarda la linea internet.

Connessioni in fibra ottica: i dati evidenziano l’aumento

Ad inizio 2021 il numero di italiani che avevano scelto la connessione in fibra ottica sfiorava il 18% ma ora le cose sono cambiate, già nel 2022 si è arrivati al 38% e nel 2023 gli abbonati continuano a crescere. Il motivo? Il servizio sta diventando sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, permettendo a tutte le località di scegliere una connessione internet ultraveloce in fibra ottica FFTH e Ultra FTTH a discapito della più datata FTTC o ADSL.

Se da una parte aumentano gli abbonati alla fibra, dall’altra diminuiscono quelli dell’ADSL: se fino al 2022 erano oltre il 57% dei cittadini italiani ad utilizzarla, ora le percentuali sono notevolmente cambiate.

La velocità di navigazione si sta, piano piano, uniformando su tutto il territorio raggiungendo le città e le regioni più remote. Una delle località più attive con il numero più alto di abbonamenti sembra essere il Molise, seguiti poi da Piemonte e Puglia. Non male anche i dati relativi a Lombardia e Lazio.

Al momento, le regioni che ancora hanno una maggiore difficoltà, sono la Valle d’Aosta, la Calabria e la Basilicata dove la fibra non è stata ancora implementata nelle località.

I motivi del successo della connessione in fibra ottica

Uno dei principali vantaggi della fibra ottica è la sua elevata velocità di trasmissione dei dati: grazie alla capacità di trasportare segnali, supera ampiamente le prestazioni di altri tipi di connessioni, come quelle in rame. Il risultato? I tempi di download e upload sono notevolmente più rapidi, regalando un’esperienza di navigazione e streaming senza interruzioni.

Con la crescente domanda di connessioni ad alta velocità in ambienti domestici e aziendali, la fibra ottica si presenta come una soluzione che può soddisfare facilmente tali esigenze: infatti più dispositivi possono essere collegati contemporaneamente senza compromettere la qualità del servizio.

A differenza delle connessioni via cavo in rame, non è suscettibile alle interferenze elettromagnetiche esterne; per questo la connessione in fibra ottica è particolarmente adatta per ambienti in cui la stabilità della connessione è critica, come in applicazioni aziendali o in ambito medico.

Ultimo benefit è meno suscettibile ai danni causati dall’umidità e da altri agenti atmosferici rispetto ai cavi in rame: la resistenza aggiuntiva fa sì ottica sia più adatta per installazioni all’aperto o in ambienti con condizioni climatiche avverse.

Come scegliere l’offerta più vantaggiosa

Sono tanti i modi per poter scegliere l’offerta più vantaggiosa per la propria connessione internet ma tutto parte verificando le opzioni di copertura della zona. Online si trovano diversi servizi che permettono di mappare tramite CAP o localizzazione la propria abitazione, così da racchiudere le possibili offerte solo ai servizi con un’effettiva copertura.

Dopo aver verificato le opzioni tecniche, si possono iniziare a vagliare le offerte: fibra o ADSL? Giga illimitati o con un limite? Prendere in considerazione il tipo di utilizzo, le proprie abitudini d’uso e le velocità garantite sono step importantissimi.

Chi desidera risparmiare può valutare due opzioni: la tariffa a consumo, cioè quella vantaggiosa per chi usa in modo molto limitato internet, o la tariffa flat pensata con un canone fisso per chi utilizza la rete per più ore ogni giorno.