Iostudio, pubblicato il bando regionale borse di studio 2023

È stato pubblicato il bando #IOSTUDIO relativo all’anno scolastico 2023/2024 per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e private paritarie) presenti sul territorio della Regione Campania.

Il bando prevede l’assegnazione di 30.684 borse di studio.

Per partecipare occorre l’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.748,48 (tetto indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Le risorse destinate al presente bando sono € 7.672.084,62 (da Decreto Ministeriale di riparto).

L’importo stabilito per ciascuna Borsa di Studio è pari a € 250,00.

I termini di presentazione delle domande sono fissati dalle ore 09.00 del 23 gennaio

2024 alle ore 22.00 del giorno 7 febbraio 2024.

La piattaforma per la presentazione

della domanda sarà accessibile durante tutto il periodo del bando dalle ore 9.00 alle ore

22.00.