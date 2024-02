L' europarlamentare Aldo Patriciello ufficializza il passaggio nella Lega e presenta la sua candidatura alle Europee

Sì è ufficializzato ieri presso l’Hotel Dora di Pozzilli l'ingresso dell'europarlamentare Aldo Patriciello nella Lega.

Oltre ai numerosi esponenti politici, vari onorevoli, assessori e consiglieri della Regione e Amministratori del territorio, sono stati presenti moltissimi sostenitori ed amici dell’eurodeputato, che dopo 16 anni di militanza in Forza Italia ha optato per la Lega, partito con il quale sarà candidato alle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno per la quinta volta.

Come era prevedibile, l’Hotel Dora di Pozzilli è risultato affollatissimo.

Ospite d'onore il Segretario del Partito Matteo Salvini, giunto a Pozzilli per la partenza ufficiale della campagna elettorale.

L' On.Patriciello è stato acclamato dagli amici, tra i quali erano presenti il leader dell’Udc Lorenzo Cesa, il Governatore del Molise Francesco Roberti, il senatore e sottosegretario Claudio Durigon e l’assessore regionale Michele Marone.

Presenti i politici del centrodestra arrivati a Pozzilli per il debutto ufficiale di Aldo Patriciello anche da altre regioni del Sud come la Campania e la Calabria.

Nutrita la partecipazione campana dei Consiglieri Regionali, tra i quali il Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti e presenti anche selezionati amici dell' On. Patriciello, tra cui il caro ed intimo amico di sempre, il cardiologo Dott. Carmine Landi.

Il Segretario Salvini ha affermato che l'esperienza europea di Patriciello fara' in modo che l'Europa diventi amica delle imprese italiane.

