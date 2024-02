Roccapiemonte. Fine settimana con sport, auto d'epoca e solidarietá

Due iniziative molto interessanti per i cittadini di Roccapiemonte (e non solo) nel prossimo fine settimana: sabato 17 febbraio, con inizio dalle ore 14:30, presso l’Azienda Agricola Grimaldi, si terrà la prima prova di Corsa Campestre, realizzata con l’organizzazione di Centro Sportivo Italiano Cava de Tirreni, Nocera Runners Folgore, con il patrocinio della Federazione Italiana Atletica e del Comune di Roccapiemonte. L’iscrizione è gratuita e potranno partecipare gli appassionati di qualsiasi categoria. Per informazioni si può contattare il CSI di Cava de Tirreni;

domenica 18 febbraio, il gruppo “Te lo Regalo col Cuore” di Tiziana Notari in collaborazione con il “Club Ruote Classiche” di Baronissi e il patrocinio del Comune di Roccapiemonte, organizza il 1° Raduno di Solidarietà Auto e Moto d’Epoca. L’appuntamento è per le ore 8:30 in Piazza Mercato, alle 11:30 ci sarà la partenza delle autovetture con sfilata per le strade di Roccapiemonte e arrivo alle 12:00 ancora in Piazza Mercato. Prevista anche una sfilata di mascherine in Piazza Aldo Moro con la premiazione di quella più originale. Saranno raccolti fondi per comprare uova pasquali e colombe da donare a famiglie bisognose.

Queste le dichiarazioni del Sindaco Carmine Pagano: “Due splendide iniziative. Con la corsa campestre rinnoviamo l’impegno a sensibilizzare le persone a fare attività fisica. Anche una passeggiata di mezzora al giorno può diventare determinante per stare meglio, in questo caso ci sarà la possibilità di partecipare a questo evento sportivo per il quale ringraziamo l’Azienda Agricola Grimaldi e gli organizzatori che con grande professionalità stanno mettendo a punto ogni dettaglio per la buona riuscita della manifestazione. Domenica invece ci immergeremo nell’affascinante mondo delle auto e delle moto d’epoca, sarà bellissimo vedere sfilare i mezzi per le strade della nostra città e non mancheranno momenti di solidarietà e divertimento. Davvero da non perdere. Complimenti agli organizzatori per il progetto che ci hanno presentato e che sicuramente attirerà l’attenzione dei cittadini di Roccapiemonte e non solo”.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato