Campania. “Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti”

Al via la misura di sostegno “Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti”. Un voucher del valore di 600 euro sarà riconosciuto a ciascuna madre, con Isee familiare non superiore a 30mila euro, per ogni nuovo nato successivo al primogenito a partire dal 1 gennaio 2024. Il voucher potrà essere speso presso gli esercenti (farmacie, parafarmacie, ecc.) convenzionati con la Regione Campania per l’acquisto di beni e prodotti per l’infanzia. A partire dal prossimo 8 marzo, le mamme potranno richiedere il voucher direttamente sulla piattaforma sinfonia.regione.campania.it.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato