Circumvesuviana horror, Nappi (Lega): regalate un corno al povero De Gregorio

"La Circumvesuviana è ormai una serie tv a sfondo horror con episodi quotidiani di disastro. Vale la pena ricordare che Pendolaria di Legambiente la conferma, per l’ennesima volta, come peggiore tratta su ferro d’Italia. E come se non bastasse, ogni giorno il ‘portfolio’ di guai si arricchisce di guasti, incidenti, incendi ai vagoni, pioggia negli scompartimenti, vasche da bagno sui binari, passaggi a livello ‘posseduti’ che si azionano da soli. La puntata di oggi prevede un ennesimo guasto tecnico alla linea elettrica. A questo punto viene da chiedersi: come mai capitano tutte al povero De Gregorio? Portasse male? Volesse un corno? Oppure siamo di fronte all’accumulo di mala gestio che si sta rivelando giorno dopo giorno sempre più pericoloso e grave?". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

