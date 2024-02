Campania, Nappi (Lega): De Gregorio venga in Commissione Trasporti a spiegare disastro Circum

“È un ‘bollettino di guerra’ quello diffuso quotidianamente da Eav. Anche oggi gli utenti sono costretti ad affrontare una serie infinita di disagi a causa dell’interruzione di una tratta e, come se non bastasse, l’azienda di trasporto pubblico regionale persevera nel mortificare i pendolari annunciando solo 24 ore prima, la sospensione del servizio nella giornata di domani e di domenica, sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla tratta Poggiomarino-Torre Annunziata. Chiederemo la convocazione del presidente di Eav, De Gregorio, in Commissione Trasporti perché spieghi lì, pubblicamente e a tutti i campani, le ragioni del disastro Circum che per il quinto anno consecutivo si ‘laurea’ peggiore linea ferroviaria d’Italia. Attendiamo puntuali chiarimenti e documentazione adeguata e non le solite argomentazioni fumose e i rimpalli di responsabilità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

