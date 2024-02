Giochi del Lotto: come si riscuotono eventuali vincite

Nel nostro Paese sono davvero molti gli appassionati dei giochi di sorte, vale a dire quelli in cui un’eventuale vincita non ha niente a che vedere con l’abilità di chi gioca; un eventuale risultato positivo infatti è esclusivamente legato alla fortuna. In questo si distinguono dai giochi di abilità, il cui risultato finale è legato in buona parte alle doti del partecipante, anche se la buona sorte può giocare un certo ruolo.

Fra i tanti giochi di sorte autorizzati nel nostro Paese meritano sicuramente una menzione i cosiddetti Giochi del Lotto, vale a dire il Gioco del Lotto, il 10eLotto e il MillionDAY, particolarmente apprezzati dai giocatori italiani; amatissimi sono anche i Gratta e Vinci (lotterie a estrazione istantanea) e la Lotteria Italia, la cui edizione 2023 ha visto il suo culmine con l’estrazione finale del 6 gennaio 2024 con la quale sono stati assegnati 210 premi, 5 milionari, quelli di prima categoria, 15 premi da 100.000€, di seconda categoria, e 190 da 20.000€, di terza categoria.

In tutti questi giochi, i premi che si possono vincere sono di diverso importo e possono essere piccole cifre, magari pari al costo del biglietto, oppure somme di denaro anche molto consistenti; qui per esempio è possibile farsi un’idea delle

vincite ai giochi del Lotto a gennaio 2024.

Dal momento che questi giochi vengono giocati in tutta Italia, ogni regione può essere premiata; per esempio, la Lombardia ha avuto un inizio di anno molto fortunato dato che 3 dei 5 premi di prima categoria del Lotto sono stati acquistati nel suo territorio.

Il 2024 ha visto anche la Campania protagonista a inizio del mese scorso grazie al 10eLotto, ma anche sul finire del mese non sono mancate le soddisfazioni.

In attesa di altre notizie di vincitori fortunati, è interessante chiedersi come ci si debba comportare in caso di una vincita ai Giochi del Lotto.

Come si possono riscuotere le vincite ai Giochi del Lotto?

La riscossione di un premio vinto giocando a uno dei Giochi del Lotto cambia sia in base all’importo che si è vinto, sia in base alla modalità del gioco, ovvero se questo è stato effettuato in una ricevitoria oppure online.

In linea di massima, le vincite vengono suddivise per fasce di importo ed è in base a queste che sono state stabilite le procedure di incasso.

Se per esempio abbiamo la fortuna di vincere al Lotto grazie a una giocata fatta in ricevitoria, dobbiamo basarci su quattro fasce: fino a 543,48€, sopra i 543,48€ e fino a 2.173,92€, sopra i 2.173,92€ e fino a 10.500,00€ e oltre i 10.500,00€. Se invece abbiamo vinto giocando online le fasce sono due: fino a 10.500,00€ (fascia bassa) e sopra i 10.500,00€ (fascia alta).

Cambiano le cose per il MillionDAY che prevede due fasce di vincita: fino a 543,48€, oltre i 543,48€ e fino 2.300€, oltre i 2.300€ e fino a 10.500€ e oltre i 10.500 euro.

Per quanto riguarda invece il 10eLotto dobbiamo considerare due fasce per le giocate online: fino a 10.500,00€ (fascia bassa) e sopra i 10.500,00€ (fascia alta) nonché fasce diverse per le giocate con schedina fisica: fino 561,80€, sopra i 561,80€ e fino a 2.247,20€, sopra i 2.247,20€ e fino a 10.500€ e oltre 10.500€.

Quindi a seconda degli importi vinti, i vari giochi prevedono modalità di incasso diverse che possono essere le seguenti: riscossione diretta nel punto dove si è giocato, prenotazione della vincita presso un’altra ricevitoria, accredito sul conto gioco nel caso di giocate online, richiesta del premio qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premio IGT Lottery S.p.A ecc.