A San Valentino Torio nasce il forum dei Giovani

L" Amministrazione Comunale promuove, con questa iniziativa, la partecipazione dei giovani alle attivita' amministrative e domenica prossima 7 Aprile ci saranno le elezioni per eleggere i componenti del Forum ed il Coordinatore.

Voglio ringraziare per l' impegno profuso l' Assessore alle Politiche Giovanili Enzo Ferrante e fare un in bocca al lupo a tutti i giovani che hanno deciso di mettersi in gioco e candidarsi per far parte del consiglio dei giovani.

Partecipare e' importante.

Il FORUM DEI GIOVANI e' un organismo dell' Amministrazione Comunale tramite il quale si promuovono le politiche giovanili.

Assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase decisionale su temi di interesse giovanile o collegati al mondo della gioventù.

Domenica 07/04/24 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 ci saranno le elezioni del consiglio dei giovani e del coordinatore del FORUM DEI GIOVANI di San Valentino Torio e quindi invitiamo tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni a partecipare e ad esprimere la propria preferenza.

Le elezioni si svolgeranno presso il Centro di Quartiere via Don Tonino Bello.