La scherma regionale di scena al Pala Filanda di Sarno

Sabato 6 e domenica 7 aprile in programma una serie di incontri propedeutici per la qualificazione ai campionati nazionali.

Oltre trecento atleti provenienti da tutta la Campania gareggeranno nel Palazzetto del Polo Sportivo "La Filanda" di Sarno. La giornata sarà dedicata al Gran premio Giovanissimi di Fioretto e Sciabola e al PPLL/Esordienti; domani invece, si svolgeranno le Qualificazioni Gold Spada Under 20 e under 17 e le Qualificazioni Gold Sciabola e Fioretto Assoluti. L' AGER NOCERINUS ringrazia la dott. ssa Nilde Renzullo del complesso " LA FILANDA" per l'ospitalità ricevuta, il responsabile sportivo dott. Simone Zurli, la Vice Direzione GENERALE Nazionale della " LIBERTAS" per il patrocinio morale concesso all' iniziativa e la Cri di Sarno.

Orari delle competizioni sabato e domenica dalle ore 9 alle 17 con gare continuative.

