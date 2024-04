Il parco del Mercatello conquista i salernitani, diecimila accessi dopo la riapertura

Il "nuovo" Parco del Mercatello piace ai salernitani. Il Parco, completamente ristrutturato dal Comune di Salerno grazie ad un finanziamento di circa cinque milioni di euro della Regione Campania, ha fatto registrare dopo la riapertura di stamani 10mila accessi. Grandissima la curiosità per scoprire le tante novità: i viali risistemati, l'area gioco, l'arena per gli eventi, i roseti, i prati in completa fioritura, le piante ornamentali. Bambini, ragazzi, anziani, famiglie, comitive di amici. Un parco di tutti e per tutti che è tornato a disposizione dei concittadini e dei visitatori. Anche tanti turisti non hanno, infatti, perso l'occasione per venire a scoprire questo straordinario polmone verde e di aggregazione sociale e culturale. In tanti sono arrivati anche con la metropolitana la cui fermata è a pochi metri dall'ingresso del Parco del Mercatello. Tutto molto bello, per una città che affronta i problemi e lavora per le soluzioni e per migliorare la qualità di vita.