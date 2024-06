Campania. Consegnati 100 nuovi autobus

Con la consegna, oggi, di 100 nuovi autobus continua il potenziamento del servizio di trasporti su gomma della Campania.

Tre le categorie presentate oggi:

27 autobus interurbani bipiano a tre assi con motore a gasolio Euro 6, lunghezza 13,35m;

30 minibus urbani con motore CNG, lunghezza 7m.

43 autobus urbani a gasolio Euro 6, lunghezza 8m.

Nel rispetto dei criteri di transizione ecologica introdotti nelle procedure d’acquisto autobus, i nuovi veicoli sono a basso impatto ambientale, sono dotati di una serie di funzionalità che rendono il viaggio più accessibile, sicuro e confortevole, tra cui pedane per l’accesso delle utenze deboli.

Su ogni automezzo sono inoltre installati gli apparati elettronici afferenti al “Sistema Intelligente di Trasporto collettivo della Campania” (ITS-C) che consentono di monitorare il servizio e la sicurezza a bordo, nonché di comunicare con l’utenza per informarla tempestivamente in caso di novità sulla linea, migliorando l’affidabilità, la regolarità e la puntualità del sistema.

I nuovi autobus diminuiscono i consumi e l’inquinamento aumentando confort e sicurezza.

Con questi 100 sono 1.249 gli autobus nuovi consegnati alle Aziende che fanno trasporto pubblico locale come EAV, ANM, AIR Campania e molte altre, su 1.685 complessivamente previsti nell’ambito dell’attuale programma generale di rinnovo della flotta.

