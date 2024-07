M5S, Saiello: “Reddito regionale di cittadinanza, la nostra proposta di legge copiata tal quale da un’esponente del centrodestra in Sicilia”

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a far cambiare idea a qualche esponente del centrodestra su una misura così importante come il Reddito di cittadinanza. Abbiamo appreso con estremo stupore che la nostra proposta di legge per l’istituzione di un Reddito regionale di cittadinanza, depositata otto mesi fa in Consiglio regionale della Campania, è stata copiata tal quale da una deputata di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. La pdl presentata dalla vicepresidente dell’organo rappresentativo della Sicilia, pressoché identica alla nostra, riporta persino i riferimenti al Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione (SILF), una piattaforma della Regione Campania che in Sicilia non esiste, quantomeno non questo nome. La relazione illustrativa conserva finanche i rilievi critici sollevati nei confronti dell’abolizione del RDC da parte del governo di centrodestra e delle misure sostitutive come il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). L’adozione della nostra iniziativa legislativa da parte della deputata forzista dimostra che le buone proposte non hanno colore politico. Siamo lieti che il nostro lavoro sia stato apprezzato e ci auguriamo che dopo la Sicilia anche le altre regioni presentino proposte analoghe ispirate alla nostra, di cui non rivendichiamo i diritti d’autore. La scelta del governatore Schifani di sconfessare il provvedimento della sua collega di partito appare dettata unicamente dalla volontà di “salvare la faccia” e non tiene conto delle reali esigenze dei cittadini siciliani privati del sostegno al reddito. Rinnovo l’accorato appello al nostro governatore Vincenzo De Luca affinché si decida a convocare rapidamente un tavolo per esaminare la nostra proposta. Sono certo che, essendo a capo della regione con il maggior numero di ex percettori, non voglia farsi precedere da altri esecutivi regionali nell’adozione di una misura di civiltà oggi particolarmente urgente”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.