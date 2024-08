Busitalia Campania e Trenitalia: via alla vendita combinata dei titoli di viaggio per salerno airlink

Busitalia Campania e Trenitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, lanciano la vendita combinata di titoli di viaggio per Salerno Airlink, il servizio che collega la stazione ferroviaria di Salerno con l'Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, offrendo ai passeggeri una soluzione di viaggio integrata e comoda.

Su tutti i canali di vendita Trenitalia è possibile acquistare i biglietti per raggiungere in bus l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi in modalità combinata ai servizi ferroviari Frecciarossa, Intercity e del Regionale. Questa soluzione non solo rende l'acquisto dei biglietti più semplice, ma assicura anche coincidenze ottimali tra treni e autobus, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'esperienza di viaggio complessiva.

Il collegamento Salerno Airlink ha riscosso un enorme successo sin dal suo lancio, rispondendo alle esigenze di mobilità dei viaggiatori con efficienza e puntualità. Grazie ai feedback positivi degli utenti e all’aumento dei voli dello scalo aeroportuale, il servizio ha visto un incremento significativo delle corse, soprattutto per la stagione estiva. Ad agosto, inoltre, sono stati introdotti 46 collegamenti settimanali, garantendo una maggiore frequenza e flessibilità per tutti i viaggiatori.

Sono sempre più numerosi in tutta Italia i servizi Link nati grazie alla sinergia tra Busitalia e Trenitalia con collegamenti frequenti e capillari rivolti a chi sceglie un trasporto green anche per i propri spostamenti. In quest’ottica rientrano offerte sempre più dedicate agli spostamenti turistici e una maggiore integrazione fra diverse modalità di trasporto unendo le tre porte di accesso del Paese: stazioni ferroviarie, aeroporti e porti.

Tutti i dettagli e maggiori approfondimenti su www.fsbusitaliacampania.it e www.trenitalia.it