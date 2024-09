Cibo, turismo e territorio per lo sviluppo della comunità locale, l' incontro a Mercato San Severino

Cibo, turismo e territorio per lo sviluppo della comunità locale. Questo l'obiettivo del confronto pubblico a più voci in programma mercoledì 18 settembre alle ore 19.30, nel quadriportico del comune di Mercato San Severino. Sarà l'occasione per parlare del turismo delle radici e di un corso di formazione professionale. Cibo, immigrazione e identità italiana nel mondo. Questo il tema dell'incontro moderato dal giornalista Carmine Pecoraro. L'incontro è promosso dal comune di mercato San Severino, dal dipartimento Italia Brasile, dalla fondazione monti lattari, italea e l'associazione pizzaioli napoletani. Sono previsti gli interventi del sindaco Antonio Somma, del vicesindaco, con delega al turismo Enza Cavaliere, di Mariella Verdoliva, presidente dell'associazione Monti Lattari, di Yuri Buono, area comunicazione Italea Campania. I lavori saranno conclusi dal docente universitario Raffaele Palumbo, presidente del dipartimento Italia Brasile e curatore del progetto il turismo delle radici. La serata si chiuderà con un assaggio di pizze, realizzate dai componenti dell'associazione pizzaioli napoletani