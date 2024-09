Salerno. Ingenito (Abbac): "Bene il controllo anti evasione dell'imposta di soggiorno, ora serve un piano sul turismo"

Salerno- "Bene il controllo anti evasione dell'imposta di soggiorno, eseguito dalla Polizia Locale, come da noi sollecitato nelle settimane scorse anche con l'invio dell'elenco degli adempimenti obbligatori per le strutture ricettive, tuttavia auspichiamo che l'amministrazione comunale condivida ora un piano strategico pluriennale per il turismo in città- è quanto dichiara il presidente Abbac Fenailp Agostino Ingenito - Ancora scarse le attività di tutela ed assistenza dei viaggiatori che preferiscono Salerno, che deve potenziare meglio l'accoglienza, con servizi e anche con maggiore predisposizione dei residenti. E per evitare il rischio overtourism che si registra nelle maggiori località turistiche, sarebbe davvero auspicabile la costruzione di un percorso innovativo verso turismo sostenibile e responsabile. La città ben si presterebbe ad una sperimentazione di un modello nuovo, cogliendo le opportunità di tante competenze. Ancora pesa quel mancato ingresso anni fa nel percorso europeo longobardo per la candidatura Unesco per la carenza di servizi, e sinanche di cartellonistica, eppure le evidenze storico culturali della città sono un punto di forza fondamentale su cui costruire quel mix di attrattività che la città già offre come piattaforma privilegiata per il turismo culturale e naturalistico e che si può ulteriormente potenziare, con il rafforzamento delle infrastrutture, dall'aeroporto al completamento della metropolitana. Gli esperimenti culturali che stiamo intraprendendo con la vasta rete di associazioni che abbiamo coinvolto con capofila la nostra aps Guestitaly con il progetto CamminaSalerno, fa riscontrare tanto interesse culturale, ecco perché insistiamo nel coinvolgere i residenti, spesso ignari del vasto patrimonio, con percorsi di turismo urbano e sostenibile. In vista delle maggiori fiere internazionali del turismo ed auspicando un cambiamento di passo dell'agenzia regionale Campania Turismo, auspichiamo che dal Comune come dalla Provincia e Camera di Commercio, possa essere condiviso un piano marketing. La città deve puntare ad una governance turistica che non può prescindere da un coinvolgimento diretto di tutti gli attori della filiera. Confidiamo nella disponibilità della giunta per puntare ancora meglio verso l'economia turistica cittadina che sta offrendo opportunità per centinaia di famiglie e imprese, malgrado abusivismo e speculazioni che vanno combattute".