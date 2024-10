Rfi Campania, 138 milioni di euro per la manutenzione

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, ha indetto una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l'esecuzione di un programma di interventi di manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale, di cui oltre 138 milioni di euro destinati a interventi per la rete ferroviaria della Campania.

La procedura rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per attività di manutenzione finalizzate a innalzare gli standard di affidabilità della rete.

L'Accordo Quadro ha una durata di tre anni.

Gli interventi saranno diffusi su tutto il territorio regionale e consisteranno nel rinnovo di binari, traverse e massicciate oltre alla sostituzione degli scambi.

Le attività di ammodernamento garantiranno un incremento dell'affidabilità dell'infrastruttura e un miglioramento del servizio di trasporto su ferro.

A livello nazionale è di circa 9 miliardi di euro il valore economico degli investimenti per il 2024, mentre ammonta a 3,5 miliardi di euro l'investimento medio annuo destinato a interventi di manutenzione sulla propria rete.