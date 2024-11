Disagi sulla linea universitaria 82 Sarno - Fisciano e viceversa: Squillante scrive di nuovo a Busitalia

“Dopo attività di monitoraggio svolte da me e dall’amministrazione comunale e a seguito della stretta interazione e collaborazione con la Regione Campania e con l’azienda di trasporto BusItalia, è stato predisposto un programma di potenziamento che, già da lunedì 21 ottobre, ha visto la messa in esercizio sulla linea 82 di autobus bipiano consentendo di risolvere i problemi di sovraffollamento riscontrati e denunciati all’inizio dell’anno accademico. - scrive il sindaco di Sarno Francesco Squillante -

Tuttavia, a seguito dei disagi riscontrati ieri mattina sulla linea 82 causati dalla soppressione senza preavviso di alcune corse e del sovraffollamento dei bus provenienti da San Marzano che non hanno potuto effettuare le fermate programmate a Sarno, ho provveduto immediatamente ad inviare una nuova nota (in allegato) di denuncia dell’accaduto alla Regione Campania e a BusItalia, auspicando si sia trattato di un episodio singolo imputabile ad eventi non prevedibili”.