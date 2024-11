Allerta meteo in Campania, a Nocera Inferiore chiuso il cimitero, ville e parchi gioco

Allerta meteo in Campania, a Nocera Inferiore chiuso il cimitero, parchi gioco e ville comunali. Il Sindaco Paolo De Maio ha disposto con ordinanza la chiusura del Cimitero comunale, di tutti i parchi giochi e ville comunali nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 13 novembre 2024, per allerta meteo di colore giallo.