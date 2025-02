Nocera Superiore. “Pianta un Albero”, domenica la seconda giornata di piantumazione

In programma domenica mattina, 9 febbraio, la seconda giornata di piantumazione degli alberi in zona Citola - Cupa Belvedere nell’ambito del progetto “Pianta un Albero”.

Dopo la prima giornata vissuta all’Area Mercatale e lungo i sentieri della collina di Citola, prosegue l’impegno dell’Amministrazione D’Acunzi verso la cura dell’ambiente, attraverso la piantumazione dei 2100 alberi donati dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Pianta un Albero”. Domenica mattina, 9 febbraio 2025, in programma la seconda giornata di piantumazione che vedrà Protezione Civile, Associazioni e volontari fare squadra per rinvigorire e rendere più bello il patrimonio paesaggistico.

L’appuntamento di domenica, ritrovo nei pressi del supermercato Sole365 di via Indipendenza alle ore 09:00, è aperto a tutti i cittadini e associazioni locali che vogliono dare il loro contributo per rendere più green e sostenibile il nostro territorio, in spirito di cittadinanza attiva. La tappa in programma il 9 febbraio non sarà l’ultima, ma la seconda di tanti altri appuntamenti che saranno comunicati di volta in volta.