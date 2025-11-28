Esercitazione antiterrorismo all’aeroporto di Salerno

Nella giornata di giovedì 27 novembre 2025 si è svolta, presso l’aeroporto di

Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, l’esercitazione prevista dal Piano

antiterrorismo “Leonardo da Vinci”, che è un protocollo finalizzato alla gestione

di situazioni di crisi scaturite a seguito di atti d’interferenza illecita intenzionale.

Questo lo scenario in cui si è svolta la simulazione: tre terroristi armati hanno

forzato un varco di sicurezza e dopo un breve conflitto a fuoco con le forze di

Polizia sono entrati nel piazzale aeromobili, impossessandosi di un aereo in

partenza. Dopo l’improvvisa intrusione da parte di finti terroristi nell’area

sensibile dell’aeroporto è scattata l’immediata reazione del Dispositivo

interforze di Sicurezza Aeroportuale, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio di

Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e composto da aliquote della

Polizia di Frontiera e del II Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di

Salerno. Considerata la complessità dello scenario e della presenza di ostaggi,

si è reso necessario procedere alla completa evacuazione dell’infrastruttura

aeroportuale e, sotto il coordinamento della Questura, l’attivazione dei Reparti

Speciali della Polizia di Stato, con l’intervento del contingente del Negoziatore

di I livello in forza alla Questura di Salerno e della Squadra Interventi Critici,

formata da personale del Nucleo Prevenzione Crimine Campania e un team

delle Unità Operative di Pronto Impiego della sezione di Napoli.

Come da protocollo, per il coordinamento di tutte le attività, si è insediata

l’Unità di Crisi, composta dal Dirigente della Polizia di Frontiera, dal Responsabile del Servizio di negoziazione della Questura di Salerno, da

Funzionari Enac, dal Comandante del II Nucleo operativo Guardia di Finanza

e dal Responsabile GESAC.

In ausilio del predetto dispositivo antiterrorismo, sono intervenuti, prontamente

allertati, i militari della Compagnia Carabinieri Battipaglia e della Stazione

Carabinieri di Bellizzi che, unitamente al personale della Polizia Locale dei

Comuni di Bellizzi e Pontecagnano, hanno messo in sicurezza il perimetro

esterno dell’aeroporto. Attivati anche i Vigili del fuoco del Distaccamento

aeroportuale di Pontecagnano, per i previsti interventi in caso di evoluzioni

critiche dello scenario operativo. Contestualmente all’evacuazione del

terminal, eseguita di concerto tra Forze di Polizia e società di gestione GESAC,

nel piazzale antistante all’aerostazione è stato allestito un presidio sanitario, a

cura del personale medico aeroportuale. La protezione civile del Comune di

Bellizzi ha provveduto a curare la gestione delle persone evacuate.

Come da protocollo, il sinergico operato delle Forze di Polizia in campo e la

proficua attività di negoziazione hanno condotto al rilascio di tutti gli ostaggi

e alla resa dei terroristi che, in sicurezza, sono stati neutralizzati e tratti in

arresto.

Grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti e alle attività di

coordinamento a vari livelli – di sicurezza, di prevenzione e di intervento –

l’esercitazione è perfettamente riuscita.