Costruiamo la Salerno del domani: Forte e Bassano incontrano la città con l'assessore regionale Pecoraro e il candidato sindaco Lanocita.

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo “Per Salerno, Per la Vita”, che si terrà sabato 11 aprile alle ore 10:30 presso i locali di “Libramente”, in via Francesco Paolo Volpe 34, a Salerno.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui temi centrali per il futuro della città, con particolare attenzione a sviluppo sostenibile, qualità della vita, politiche sociali e partecipazione attiva.

L’evento prevede l’intervento di Claudia Pecoraro, assessora alla Regione Campania, che introdurrà i temi principali dell’incontro. A seguire si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di: Nadia Bassano, già segretaria dell'associazione "Salute e Vita" e candidata al consiglio comunale, Lorenzo Forte, candidato al consiglio comunale e già presidente dell'associazione "Salute e Vita".

Le conclusioni saranno affidate a Franco Massimo Lanocita, candidato sindaco della coalizione con Movimento 5 Stelle e AVS per la città di Salerno, che presenterà la visione strategica e le priorità del programma amministrativo.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rientra nel percorso di ascolto e coinvolgimento che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti sul territorio in vista della prossima tornata elettorale.