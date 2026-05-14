Bandiere Blu 2026, Campania protagonista tra conferme ed esclusioni: 20 Comuni premiati, fuori Capaccio Paestum, dentro Sapri

Aumentano le Bandiere Blu in Italia nel 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee – Foundation for Environmental Education premia quest’anno 246 Comuni rivieraschi, dieci in più rispetto al 2024, e 84 approdi turistici contro gli 81 dello scorso anno.

Complessivamente salgono a 487 le spiagge italiane insignite del vessillo blu, pari a circa l’11,5% delle località premiate nel mondo. In lieve calo invece i riconoscimenti sui laghi, che scendono a 22.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta questa mattina a Roma, nella sede del Cnr, alla presenza dei sindaci dei Comuni premiati.

I criteri per ottenere la Bandiera Blu

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di 32 criteri internazionali aggiornati periodicamente dalla Fee Italia. Tra gli aspetti valutati figurano la qualità delle acque di balneazione negli ultimi quattro anni, l’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la sicurezza delle spiagge, l’accessibilità, la mobilità sostenibile e le attività di educazione ambientale.

Per il triennio 2025-2027 ai Comuni è stato inoltre richiesto un Piano di Azione per la Sostenibilità, con interventi mirati su mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente, lotta al cambiamento climatico e valorizzazione del territorio.

“Quest’anno abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027”, ha spiegato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia.

Liguria ancora prima, cresce il Sud

La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di Bandiere Blu, anche se perde una località e si ferma a 33 riconoscimenti.

Ottimi risultati invece per il Sud Italia. La Puglia sale a 27 Bandiere Blu grazie a tre nuovi ingressi, mentre la Calabria raggiunge quota 23 con altrettante nuove località premiate.

La Campania si conferma tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno con 20 Comuni premiati, distribuiti tra Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina e Cilento.

I nuovi ingressi del 2026

Sono quindici i nuovi Comuni che entrano nella lista delle Bandiere Blu 2026.

In Abruzzo ottiene il riconoscimento Torino di Sangro. Tre nuovi ingressi anche per la Calabria con Cariati, Corigliano Rossano e Cropani. La Campania festeggia invece l’ingresso di Sapri.

Nuove Bandiere Blu anche per Cattolica in Emilia-Romagna, Formia nel Lazio e Campofilone nelle Marche.

La Puglia conquista tre nuovi riconoscimenti con Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano. Entrano inoltre San Teodoro in Sardegna, Messina e Nizza di Sicilia in Sicilia e Marciana Marina in Toscana.

I Comuni esclusi

Cinque Comuni non hanno invece riconfermato il riconoscimento ottenuto negli anni precedenti: Capaccio Paestum in Campania, Ceriale in Liguria, San Maurizio d’Opaglio in Piemonte e le siciliane Ispica e Lipari.

Tutti i Comuni Bandiera Blu 2026 regione per regione

Campania (20)

Cellole, Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Anacapri, Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati, Sapri.

Abruzzo (16)

Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto, San Salvo, Villalago, Scanno.

Molise (2)

Termoli, Campomarino.

Basilicata (5)

Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

Puglia (27)

Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Lecce, Melendugno, Castro, Tricase, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò, Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta, Ginosa.

Calabria (27)

Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce, Villapiana, Corigliano Rossano, Cariati, Cirò Marina, Melissa, Isola Capo Rizzuto, Cropani, Sellia Marina, Catanzaro, Falerna, Soverato, Parghelia, Tropea, Caulonia, Roccella Jonica, Siderno, Locri.

Sicilia (16)

Messina, Lipari, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Tusa, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Ragusa, Menfi.

Sardegna (17)

Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Badesi, La Maddalena, Palau, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena, Teulada, Sant’Antioco.

Liguria (35)

Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Andora, Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici.

Toscana (20)

Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Monte Argentario, Orbetello.

Emilia-Romagna (11)

Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Marche (20)

Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

Lazio (10)

Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia, Minturno.

Piemonte (4)

Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, Gozzano.

Lombardia (4)

Limone sul Garda, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Sirmione.

Trentino-Alto Adige (12)

Vallelaghi, Sella Giudicarie, Tenno, Bondone, Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Levico Terme, Caldonazzo, Lavarone.

Friuli Venezia Giulia e Veneto (11)

Grado, Lignano Sabbiadoro, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle.