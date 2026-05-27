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Busitalia campania: venerdì 29 maggio sciopero di 24 ore

27 Maggio 2026 Author :  
Busitalia campania: venerdì 29 maggio sciopero di 24 ore

Le Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 29 maggio 2026, della durata di 24 ore.

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale si è registrata un’adesione media bassa; pertanto, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta basso*

*Il livello di presumibile vulnerabilità è un sistema di codici/colori che prevede i seguenti distinti livelli di presumibile adesione alla protesta:

BASSO/VERDE (0%-9%)
MODERATO/GIALLO (10%-24%)
ALTO/ROSSO (25%-50%)
CRITICO/NERO (51%-100%)

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