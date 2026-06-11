Napoli, Gala CartaFRECCIA Platino Infinito: presenti l'AD Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, Mario Alovisi e l'avvocato Nunzio Giudice

NAPOLI – Una serata all'insegna dell'eleganza, dell'innovazione e delle relazioni istituzionali quella andata in scena questa sera nella suggestiva cornice del Chiostro di Santa Chiara, uno dei luoghi più affascinanti e rappresentativi del patrimonio storico e culturale partenopeo. Qui si è svolto l'esclusivo Gala promosso da Trenitalia e dedicato agli appartenenti al circuito d'élite CartaFRECCIA Platino Infinito, il più alto riconoscimento previsto dal programma fedeltà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'evento, organizzato in una location di straordinario valore artistico e simbolico, ha riunito un selezionato parterre di ospiti provenienti dal mondo delle professioni, dell'imprenditoria, delle istituzioni e dell'alta dirigenza. Una serata concepita non solo come momento celebrativo dell'eccellenza rappresentata dal marchio Frecciarossa, ma anche come occasione di incontro e confronto tra personalità che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo economico e sociale del territorio.

L'allestimento scenografico, dominato dalle iconiche tonalità rosse che contraddistinguono il brand Frecciarossa, ha saputo fondere modernità e tradizione, creando un suggestivo dialogo tra l'innovazione del trasporto ferroviario ad alta velocità e la straordinaria bellezza architettonica del complesso monumentale di Santa Chiara. Luci, installazioni e dettagli di design hanno contribuito a rendere l'atmosfera particolarmente raffinata ed esclusiva.

Tra gli ospiti presenti alla serata anche il noto avvocato dell'Agro sarnese nocerino Nunzio Giudice, figura di riferimento nel panorama professionale campano, la cui partecipazione testimonia il forte interesse che iniziative di questo livello suscitano all'interno del tessuto civile e imprenditoriale del Mezzogiorno. Alla prestigiosa iniziativa hanno preso parte anche Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, e Mario Alovisi, responsabile Marketing dell'azienda ferroviaria, protagonisti di una serata dedicata all'eccellenza e alla valorizzazione del rapporto con i clienti più fidelizzati. (Nella foto Gianpiero Strisciuglio e Mario Alovisi insieme all'avvocato Nunzio Giudice).

La presenza di autorevoli rappresentanti delle professioni e dei vertici aziendali di Trenitalia ha ulteriormente valorizzato un appuntamento che si è distinto per prestigio e qualità organizzativa.

L'evento ha rappresentato inoltre un'importante occasione per riaffermare il ruolo strategico della mobilità ferroviaria nel processo di crescita e connessione del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle sue prospettive di sviluppo. Frecciarossa continua infatti a essere uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel settore dei trasporti, capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e qualità del servizio.

La serata si è conclusa tra momenti di networking, incontri istituzionali e occasioni di confronto professionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più esclusivi della stagione. Il Chiostro di Santa Chiara ha così ospitato un evento capace di celebrare l'eccellenza del brand Frecciarossa e di valorizzare, al tempo stesso, uno dei luoghi più rappresentativi della cultura e della storia napoletana.

Il successo dell'iniziativa conferma ancora una volta la capacità di Napoli di ospitare manifestazioni di alto profilo, in grado di attrarre protagonisti del mondo economico e professionale nazionale in contesti di straordinario prestigio e bellezza. L'esclusivo Gala dedicato ai titolari della CartaFRECCIA Platino Infinito ha saputo coniugare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale partenopeo con il networking di alto livello, rafforzando il legame tra innovazione, mobilità e sviluppo territoriale. Un appuntamento che ha ulteriormente evidenziato il ruolo centrale dell'alta velocità ferroviaria nel processo di crescita e connessione del Mezzogiorno, confermando la visione di un Paese sempre più integrato e accessibile.