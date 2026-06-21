Grande partecipazione alla cerimonia della Camera di Commercio Cinese in Campania: presenti il Console Cinese e l’Avvocato Nunzio Giudice

Si è tenuta oggi presso il Tomson Riviera Hotel di Napoli la cerimonia di insediamento dell'XI Consiglio Presidenziale della Camera di Commercio Cinese in Campania, un appuntamento di grande importanza per la comunità cinese e per il rafforzamento delle relazioni istituzionali, economiche e culturali tra Italia e Cina.

La manifestazione ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane e cinesi, del mondo imprenditoriale e delle associazioni presenti sul territorio. Tra le presenze più significative, quella del Console della Repubblica Popolare Cinese, la cui partecipazione ha confermato la vicinanza delle istituzioni cinesi alle attività della comunità e alle iniziative volte a favorire la cooperazione tra i due Paesi.

Momento particolarmente apprezzato è stato inoltre quello che ha visto la partecipazione dell'Avvocato Nunzio Giudice, ospite d'eccezione dell'evento e da anni considerato un importante punto di riferimento in Italia per la comunità cinese. Il suo costante impegno nella promozione del dialogo interculturale, nelle relazioni istituzionali e nel sostegno alle attività imprenditoriali tra Italia e Cina lo rende una figura di grande autorevolezza e stima.

Nel corso della cerimonia è stato celebrato l'insediamento del nuovo Presidente della Camera di Commercio Cinese in Campania, Wang Jianmin, chiamato a guidare l'associazione in una nuova fase di sviluppo e consolidamento delle relazioni economiche e sociali tra le due comunità.

La presenza congiunta del Console Cinese e dell'Avvocato Nunzio Giudice ha conferito particolare prestigio alla manifestazione, evidenziando l'importanza del dialogo istituzionale e della collaborazione tra le realtà associative, economiche e culturali che operano nel territorio campano.

L'evento si è concluso in un clima di amicizia e condivisione, rinnovando l'impegno della Camera di Commercio Cinese in Campania nel promuovere opportunità di crescita, integrazione e sviluppo reciproco tra Italia e Cina.

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