Palma Campania. Impianto green, il Comune annuncia l’avvio della nuova fase

Impianto green a Palma Campania, il Comune annuncia l’avvio della nuova fase: “Priorità alle bonifiche”. Dopo la pubblicazione e la condivisione, avvenuta oltre un mese fa, del documento finale della commissione consiliare istituita per la redazione di una relazione finalizzata all’acquisizione delle competenze relative alla realizzazione degli impianti destinati alla valorizzazione della frazione organica per la produzione di biometano, di compost e lavorazione di multimateriale, l’amministrazione comunale di Palma Campania avvia una nuova fase. Nel corso dell’ultimo mese, il documento finale della commissione è stato inviato ai 9 Comuni del Sad (sub ambito distrettuale) che compongono l’Ato 3 e si è aperto un confronto ulteriore con le associazioni ambientaliste ed in particolare con Legambiente, tutte concordi con la necessità di realizzare un impianto green ed ad alta sostenibilità, in modo da superare definitivamente l’emergenza rifiuti del territorio con impianti moderni ed efficienti che traccino le prime orme del nostro territorio verso una nuova transizione ecologica. In ogni caso, la eventuale fase di progettazione sarà strettamente vincolata alla garanzia di finanziamenti certi, da parte della Regione Campania, per la bonifica approfondita e definitiva del territorio, con l’eliminazione di tutte le discariche (abusive e non) esistenti e la riqualificazione delle aree. L’amministrazione comunale resta, inoltre, a disposizione per qualsiasi confronto con i cittadini, le associazioni e la commissione ed è pronta a recepire suggerimenti e proposte sulla questione. “Siamo favorevoli al compostaggio e alla chiusura del ciclo dei rifiuti ma senza le garanzie sulle bonifiche e il superamento delle discariche che hanno deturpato il nostro territorio per 30 anni, non nascerà alcun impianto”: questa la posizione chiara e netta di tutta l’amministrazione comunale.