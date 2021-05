A Pompei operatori turismo in piazza, 'bisogna ripartire'

Dagli imprenditori che gestiscono le strutture ricettive ai lavoratori stagionali, dagli chef stellati agli operatori del trasporto turistico: sono scesi in piazza questa mattina a Pompei (Napoli) per rappresentare il disagio di un comparto che in Campania prima della pandemia era uno degli elementi trainanti dell'economia regionale se e' vero che, secondo un'analisi promossa dall'istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del consiglio nazionale delle ricerche e presentata alla Borsa Mediterranea del turismo di Napoli nel 2019, nel 2018 gli arrivi e le presenze sono aumentati del 7,7% e del 3,3%, che in valore assoluto corrispondono rispettivamente a circa 6.075 milioni e 21.132 milioni. Oggi cinque ''piazze forti'' della proposta turistica campana (Pompei, Amalfi, Capri, Ischia e Sorrento) hanno voluto fare sentire la loro voce. L'hanno fatto con un presidio tenutosi sotto la sede del Comune di Pompei, a ridosso del santuario della citta' mariana, per spiegare che la ''filiera turistica scende in pizza per il sostegno alle famiglie, la dignita' dei lavoratori di tutto il comparto e del trasporto turistico'' con l'obiettivo di arrivare ad una ''ripartenza in sicurezza''. ''Salviamo la stagione, che nessuno resti indietro'' il messaggio contenuto in un volantino che ha portato a Pompei quasi 150 operatori del settore turistico delle cinque citta' della Campania: ripartenza sicura, certezza sui ristori e campagna vaccinale gli argomenti principali. Tanti gli striscioni preparati per l'occasione dai manifestanti: ''Inglesi, americani e tedeschi aspettano segnali credibili - e' scritto in uno di questi - per venire da noi. Diteci pubblicamente cosa state facendo! Senza vaccini non si lavora: dateci i vaccini (organizzeremo noi il resto)''. E ancora: ''Chiusure alle ore 23 e poi alle 24? Si puo' fare, applicando controlli rigidi e sanzioni severe'' e ''Che a morire sia il Covid, non il lavoro''.

Turismo: arcivescovo Pompei, vicino a rinascita del comparto

Alla manifestazione di questa mattina svoltasi a Pompei e promossa dai rappresentanti del comparto turistico di cinque citta' della Campania (Pompei, Ischia, Capri, Sorrento e Amalfi) ha dato il proprio sostegno anche l'arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il santuario mariano, monsignor Tommaso Caputo che dice: "La solidarieta' vi spetta di diritto". In una lunga lettera di risposta ad una precedente missiva ricevuta da Rosario Fiorentino, coordinatore della manifestazione, Caputo spiega che ''la pandemia non ha risparmiato nessuna delle nostre debolezze e continua a infierire anche sugli errori e sulle inadempienze di un passato che presenta, oggi, conti implacabili, ma forse anche ingenerosi''. ''Il fermo forzato e' stato certamente traumatico - prosegue l'arcivescovo di Pompei - Lo choc continua a essere enorme". "Ha ben ragione ad affermare - scrive rivolgendosi a Fiorentino - che si tratta di 'uno dei pochi settori trainanti dell'economia regionale': sappiamo bene che la nostra Campania, la regione di punta di un Mezzogiorno che attende ancora un riscatto, e' gravata da problemi strutturali tanto acuti e profondi da essere diventati l'anello debole del piano programmato per la ripresa e la rinascita di tutto il Paese. Ma senza dubbio ogni piano, in questo tempo della pandemia, non puo' che partire dalle situazioni che voi oggi rappresentate: quella di esponenti, tutti insieme, di un comparto che cerca la via della rinascita e mette in campo le proprie energie, le proprie capacita' e la propria sperimentata professionalita'. Nel momento in cui le difficolta' sono ancora al centro della scena, a un settore come il vostro, la solidarieta' spetta di diritto. E' in sostanza una forma, e mai abbastanza congrua, di un risarcimento dovuto''.