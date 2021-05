Vaccini, De Luca: settimana prossima anche Ischia sarà covid free

"Sabato scorso abbiamo presentato una bella iniziativa Capri covid free che ha fatto seguito a Procida. Inoltre la prossima settimana anche Ischia diventa Covid free". Così durante una diretta su Facebook il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. "E' partita la campagna di vaccinazione a Sorrento da parte degli albergatori e partiremo a brevissimo con la campagna di vaccinazione in Costiera amalfitana e costiera cilentana. - evidenzia il governatore - Daremo priorità alla vaccinazione in questi comuni e attività produttive non solo per non perdere la stagione turistica di questa estate, ma anche perché nelle prossime settimane si riverseranno sulla fascia costiera centinaia di migliaia di turisti, campani, italiani ed esteri". "Abbiamo fatto da battistrada mentre due mesi fa qualcuno a Roma ci dava fastidio. Poi si sono accodati tutti quanti" conclude.