Principio incendio in treno della Circumvesuviana diretta a Poggiomarino: passeggeri evacuati

Principio di incendio a bordo di un treno della Circumvesuviana, collegamento su ferro tra Napoli e i comuni dell'area attorno al Vesuvio. Il treno 4091, convoglio la cui costruzione risale a meta' anni '70, mentre era in marcia diretto a Poggiomarino, verso le 10.15, in un tratto all'aperto all'uscita dalla galleria nella tratta Boscoreale - Pompei, ha avuto un problema tecnico che ha causato la rottura della linea aerea di contatto e un principio d'incendio nel sottocassa dell'Etr 081 di conduzione. I viaggiatori, circa una trentina, hanno lasciato il treno, assisti dal personale Eav, spiega una nota dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in Campania, e da una vicina localita' hanno proseguito la corsa con un bus sostitutivo.