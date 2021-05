Sorrento ospita "Racconti per ricominciare": teatro dal vivo per ripartire Dal 28 maggio al 13 giugno, nella villa comunale Salve D'Esposito. Storie al tramonto, di poeti, regine, grandi campioni, donne, sopravvissuti e barbari, per riaprire dodici luoghi di straordinaria bellezza della Campania. Tra questi la villa comunale Salve D'Esposito di Sorrento, che dal 28 maggio al 13 giugno, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Sorrento, ospita una tappa del festival "Racconti per ricominciare". Ideata ed organizzata da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, la rassegna, che aderisce al progetto “la Campania è Teatro, Musica e Danza”, propone nella cittadina costiera una mozzafiato “Vista su Napoli” con i testi teatrali "Il coma del cigno" di Fabio Pisano, interpretato da Marco Palmieri, "La dama di condoglianza" di Benedetta Palmieri, con Fiorenza Calogero, "Grotta azzurra" di Silvio Perrella, con Paolo Cresta, "A tu per tu" di Viola Ardone, con Giusy Freccia e "Fine primo tempo" di Alessio Forgione, con Fabiana Russo. "Affacciarsi da Sorrento sul golfo di Napoli e osservare - si legge nella scheda dell'evento - E osservare è sicuramente guardare, ma è certo anche ob-servare cioè ob: sopra, avanti, attorno ed è pure servare cioè custodire. E in tutte le sue possibili diramazioni di senso osservare è anche considerare, eseguire, onorare. Affacciarsi a Sorrento, dunque, è sguardo, memoria, silenzio, rispetto e per questo Sorrento si elegge a crocevia emotivo di pulsioni inebrianti. È possibile, dunque, che a Sorrento una donna si specchi e parli con la città che è di fronte (A tu per tu), che cerchi ristoro dopo aver tanto dispensato conforto (La dama di condoglianza), che riveda sulla miniatura lontana dello stadio di Napoli il fermento contorto di un amore adolescente (Fine primo tempo) o le speranze sconfitte di un singolare ballerino (Il coma del cigno). Ed è possibile, infine, che a Sorrento qualcuno possa riscoprire il raccapriccio seduttivo ed ambiguo di una sirena caprese (Grotta azzurra). Il luogo sublima l'animo e i sensi tutti, le parole dei Racconti ne incarnano gli umori". Tra le prime iniziative di teatro dal vivo realizzate nel 2020, nel periodo che segnò una tregua nell’emergenza sanitaria, "Racconti per Ricominciare" mantiene, alla sua seconda edizione, la sua originaria mission: contribuire alla ripartenza dello spettacolo dal vivo. "Con il contributo del Comune per la realizzazione di questo evento, intendiamo ripartire anche con lo spettacolo - spiega il consigliere Rossella Di Leva - Il teatro è vita e, in questo momento, ne abbiamo tutti estremamente bisogno. Dal canto loro i lavoratori dello spettacolo hanno bisogno di noi, dopo mesi di inattività. Uno scambio che sa di normalità". Due gli orari degli spettacoli, alle ore 18 e replica alle 19.15, mentre nei giorni 11, 12 e 13 giugno solo alle ore 19.15. Per informazioni, prenotazioni e biglietteria è possibile consultare il sito www.vesuvioteatro.org, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , inviare un whatsapp al numero 3384065894 o telefonare allo 0812514145.