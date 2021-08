Sisma Ischia: ricostruzione, presentato documento preliminare

Il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, con l'assessore al Governo del Territorio Bruno Discepolo, ha presentato il Documento preliminare per la ricostruzione ai sindaci dei tre comuni coinvolti dal sisma del 2017, Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Erano presenti, informa una nota della Regione, il commissario per la Ricostruzione Carlo Schilardi, i rappresentanti della Soprintendenza della Citta' Metropolitana, del Segretariato Regionale del MIC, e dei rappresentanti dei comitati dei terremotati. Il gruppo di progettazione, incardinato presso la Direzione Generale di Governo del Territorio, ha completato nei giorni scorsi "un articolato lavoro di predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo e di elaborazione della proposta di perimetrazione". Il Piano di Ricostruzione dell'isola di Ischia si propone "come momento di raccordo tra il livello di pianificazione territoriale e paesaggistica e quella urbanistica attualmente in corso da parte delle Amministrazioni comunali. I sindaci e gli altri rappresentanti delle istituzioni presenti all'incontro hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro sin qui svolto e per il metodo innovativo e partecipativo avanzato dalla Regione Campania", prosegue il comunicato. Il confronto proseguira' "sulla base dell'approfondimento della documentazione presentata".