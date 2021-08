Irreperibile da cinque anni, preso nel Napoletano

Era irreperibile da cinque anni ed era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di NAPOLI Nord, per numerosi reati di furto su auto e ricettazione, commessi in tutta la provincia di NAPOLI. Un giovane di 27 anni, di etnia rom ricercato dal 2016, e' stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania. I militari lo hanno localizzato presso l'insediamento abusivo di via ex Alleati di Giugliano in Campania, bloccandolo immediatamente. L'uomo era riuscito anche a cambiare identita' attraverso l'emissione di un nuovo passaporto, con un cognome differente e una diversa data di nascita. Dopo essere stato identificato con i previsti rilievi dattiloscopici, l'arrestato e' stato condotto nel carcere di NAPOLI Poggioreale.