Terra dei Fuochi: al via monitoraggio attraverso uso droni

La Sma Campania, societa' in house della Regione Campania le cui attivita' sono finalizzate alla salvaguardia del territorio, ha scelto "NEST K250", sistema brevettato, aereo, di drone-in-a-box creato da Dronus, per un'attivita' di monitoraggio di porzioni del territorio nel quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la citta' di Napoli, noto come "Terra dei Fuochi". Lo rende noto un comunicato. Grazie al sistema d'intelligenza artificiale completamente automatico e alle due telecamere - ottica e termica - "NEST K250" e' in grado di effettuare attivita' di ispezione e sicurezza con droni H24 e 7/7, raccogliendo, analizzando e trasmettendo immagini e dati in tempo reale con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei roghi e dello smaltimento abusivo di rifiuti. L'installazione dei sistemi NEST K250 e' prevista per il prossimo mese di settembre e l'avvio delle operazioni di monitoraggio sara' preceduto da un iter finalizzato a ottenere da ENAC l'autorizzazione per operazioni BVLOS. Le procedure seguiranno un approccio incrementale che vedra' progressivamente ridursi la necessita' della presenza dell'operatore umano sul posto. Alla conclusione dell'iter il pilota si trovera' in una centrale operativa collegata al sistema tramite rete internet e svolgera' funzioni di solo controllo.