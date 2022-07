Eav, Nappi (Lega): l’unica risposta di De Luca al disastro? L’aumento del prezzo del biglietto

“Il ‘carrozzone’ Eav continua a dare saggio quotidiano di inefficienza e di disastri, e la risposta della Regione è quella dell’aumento del prezzo del biglietto. La peggiore linea ferroviaria d’Italia si distingue solo per la cancellazione sistematica delle tratte, per i ritardi che fanno segnare record su record e arrivano perfino a 150 minuti in tre ore, per la gestione del personale sul quale si scaricano le responsabilità del fallimento e si costringe alle ferie forzate, per le centinaia di promozioni dall’iter per niente chiaro che in questi anni risultano effettuate nell’azienda regionale dei trasporti, per il denaro pubblico che il management continua indisturbato e ‘protetto’, a sprecare. Come se non bastasse, gli esasperati pendolari comuni devono subire anche la beffa del treno charter per accompagnare i ‘privilegiati’ alle feste. Con questi drammatici risultati, rispetto ai quali ho presentato numerose interrogazioni consiliari di cui attendo ancora risposta, in un Paese normale le dimissioni sarebbero arrivate da un pezzo. Nel DeLukistan invece si aumenta il prezzo dei titoli di viaggio”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.