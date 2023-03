Napoli, niente allarmismi ma le rivali ora sperano

La sconfitta casalinga contro la Lazio ha deluso i tifosi del Napoli, niente allarmismi ma le rivali adesso sperano in un calo.

Un cammino finora trionfale per il Napoli che ha abituato questa stagione molto bene i suoi tifosi. L’imprevisto stop casalingo contro la Lazio ha sorpreso un po' tutti ma nessun allarme: il vantaggio sulle avversarie è ancora notevole. Le rivali però sperano in una flessione degli azzurri, d’altronde è l’unica possibilità per rientrare nella corsa scudetto. Determinanti a questo punto, le prossime sfide contro Atalanta e Torino in campionato, oltre al match di ritorno con l’Eintracht Francoforte in Champions League.

Napoli, soltanto una gara storta e sfortunata

Quando mancano 13 giornate alla fine del campionato, il Napoli, malgrado la sconfitta casalinga contro la Lazio, conserva un largo vantaggio sugli inseguitori. Un distacco enorme che rende poco realistico pensare che la banda Spalletti possa perdere lo scudetto. Una squadra che finora ha dominato la Serie A, come dimostrano i numeri: 21 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Eppure lo stop interno con la Lazio di Sarri, ha dato qualche flebile speranza a chi ancora spera di poter recuperare il gap dalla capolista. In realtà, arrivati a questo punto della stagione e con un simile vantaggio sulle dirette inseguitrici, appare molto improbabile una “remuntada”, anche perché le squadre che inseguono stanno mostrando discontinuità, con diversi alti e bassi. I numeri sono ancora dalla parte di Osimhen e compagni.

Un calo normale dopo una lunga e magnifica cavalcata

La prima sconfitta al Maradona, peraltro dopo 11 mesi dall’ultima contro la Fiorentina, è avvenuta di fronte ad una Lazio ben messa in campo dall’ex Maurizio Sarri: ci può stare. Una giornata negativa, in cui tutti gli interpreti della formazione di Spalletti non hanno reso come in altre occasioni. Sempre più amato dai tifosi, a cui hanno dedicato perfino una torta, Osimhen, dopo essere andato a segno per ben otto partite consecutive, si è fermato, com’è anche normale che sia. Il suo partner d’attacco, Kvaratskhelia, sta attraversando una flessione, altrettanto consueta nell’arco di una stagione. Dopo aver incantato i tifosi del Napoli, può starci qualche battuta a vuoto. L’importante è subito ricompattarsi e ritrovare la verve nel gioco, ad iniziare dal goal che prima del passo falso con la Lazio, permetteva al Napoli di “viaggiare” con una media di 2,8 reti a partita.

Il calendario del Napoli prima della sosta

Prima della sosta per le Nazionali, sono in programma tre fondamentali partite per gli azzurri, al termine delle quali sapremo con certezza se la sconfitta contro la Lazio è stata soltanto un incidente di percorso. Il primo match è in programma sabato 11 marzo contro l’Atalanta, in cui gli azzurri partono ancora una volta con i favori dei pronostici sui principali Bookmakers; planetwin365.it quota il successo quotato a 1.70, il pareggio a 4.00, la sconfitta a 5.00. Il secondo incontro è fondamentale per accedere per la prima volta nella storia dei partenopei, ai quarti di finale di Champions League: il ritorno contro l'Eintracht Francoforte (0-2 per gli azzurri all’andata). Poi la trasferta a Torino contro i granata di Juric. Alla fine di questo miniciclo, sapremo se a Napoli potranno continuare a preparare la festa scudetto e sognare il trionfo europeo, annoverando lo stop contro la Lazio come una gara soltanto sfortunata.