Si addormenta nell'auto che prende fuoco, salvato dai carabinieri

Si addormenta nell'auto che prende fuoco.

E' accaduto la notte scorsa, a Grumo Nevano dove un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri.

I militari della sezione radiomobile di Caivano - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Principe di Piemonte all'altezza del civico 21 per la segnalazione di un incendio.

Arrivati sul posto i militari hanno notato che nell'auto c'era una persona al lato guida che stava dormendo.

L'uomo, un 48enne incensurato del posto, è stato estratto dall'auto poco prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che il 48enne si fosse addormentato in auto con il motore ancora acceso. L'incendio - risultato accidentale - è stato domato. Le fiamme hanno distrutto completamente la parte anteriore del veicolo e l'interno dell'abitacolo.